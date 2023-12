Start-up aus Berlin Neue Art, Essen zu bestellen – Home Meal kommt nach Saarbrücken

Hobbyköche aufgepasst: Zu Hause die Lieblingsgerichte kochen und diese via Bestell-Prinzip für Kunden in der Nachbarschaft anbieten – was in Berlin seit knapp zwei Jahren möglich ist, soll nun seinen Weg nach Saarbrücken finden. Das Start-up Home Meal expandiert deutschlandweit und sucht fortan saarländische Köchinnen und Köche, die in ihrer eigenen Küche Mahlzeiten zum Bestellen zubereiten wollen. Geordert wird das Essen online oder per App. Vorerst werden saarländische Kunden die Gerichte noch selbst abholen müssen. Steigen mindestens zehn Köchinnen und Köche in Saarbrücken bei Home Meal ein, ist ein Liefersystem geplant. Dann soll es sogar mittels Logistikzentrum ermöglicht werden, die Hausmannskost aus dem Saarland bundesweit zu verschicken. Dafür werden die frisch gekochten Gerichte tiefgekühlt und per Expresslieferung zugestellt.