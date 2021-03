Auch im Saarland : Holpriger Start für kostenlose Corona-Schnelltests

Erste Apotheken, wie hier in München, bieten bereits Corona-Schnelltests an. Diese Woche sollte es eigentlich auch mit kostenlosen „Bürger-Schnelltests“ losgehen. Doch der Start verzögerte sich vielerorts. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Saarbrücken Zum Wochenbeginn konnten viele Apotheken noch nicht mit den angekündigten „Bürgertests“ loslegen. Auch im Saarland warten viele auf weitere Infos aus Berlin.

Von einer „wahren Testoffensive“ im Kampf gegen die Corona-Pandemie sprach Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Montagmorgen im Landtag. Mit einem „Drei-Säulen-Modell“ – Testzentren in jedem Landkreis, kommunale Angebote sowie „Bürgertests“ bei Ärzten und Apotheken – will die saarländische Landesregierung die nationale Teststrategie umsetzen. Doch der von Bund und Ländern beschlossene flächendeckende Start von kostenlosen Schnelltests, die für jeden Bürger einmal pro Woche möglich sein sollen, begann am Montag bundesweit nur recht schleppend.

So konnten zum Wochenbeginn auch im Saarland viele Apotheken und Arztpraxen noch keine kostenlosen Schnelltests anbieten. „Wir wissen leider gar nichts“, erklärte Erwin Reinhardt von der Ingobertus-Apotheke in St. Ingbert. Weder sei bekannt, wann die kostenlosen Schnelltests kommen würden, ab wann sie geordert werden können, noch wie diese genau abgerechnet werden sollen. Ähnlich ratlos war man auch bei Apotheken in Saarbrücken und Homburg. Vielerorts sah man sich „überrumpelt“ vom jüngsten Bund-Länder-Beschluss. In diesem heißt es in Sachen Schnelltests, dass allen asymptomatischen Bürgerinnen und Bürgern „mindestens einmal pro Woche ein kostenloser Schnelltest einschließlich einer Bescheinigung über das Testergebnis“ ermöglicht wird. Die Kosten dafür übernehme der Bund. Doch der hinkt seiner eigenen großen Ankündigung offenbar hinterher.

Von Seiten der Apothekerkammer des Saarlands und mehreren Landkreisen hieß es am Montag, dass man noch auf die Veröffentlichung der geänderten Corona-Testverordnung vom Bund warte. Vorher könne man keine kostenlosen Schnelltests anbieten. Ähnliches war aus den Kommunen zu vernehmen. „Unabdingbar ist beispielsweise die Klärung der Finanzierungsfrage. Hier warten wir auf Rückmeldung“, hieß es etwa aus dem Saarbrücker Rathaus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte bereits am Freitag erklärt, dass die Tests nicht in allen Ländern schon ab Montag durchgängig angeboten werden könnten.

Nicht kostenlos, dafür jedoch recht kostengünstig konnten sich am Montag dagegen bereits die ersten Bürger in der neuen Schnellteststation der Gemeinde Illingen testen lassen. Andere Kommunen, wie etwa St. Ingbert und die Gemeinde Mandelbachtal, befinden sich derzeit noch auf Standortsuche für kommunale Schnelltestzentren.