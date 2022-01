Gedenkstunde : Rede im Saar-Landtag: Holocaust-Überlebende Knobloch warnt vor neuem Judenhass

Foto: dpa/Boris Roessler

Update Saarbrücken Zum Holocaust-Gedenktag hat die Überlebende Charlotte Knobloch vor einem neuen Judenhass in Deutschland gewarnt. Für einige Juden sei sogar Panzerglas und Wachschutz nötig, sagte Knobloch. Auch zur Lage im Saarland äußerte sich die 89-Jährige.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Udo Lorenz

Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, die 89jährige Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch, hat zum Internationalen Gedenktag der KZ Auschwitz-Befreiung vor aufkommendem neuen Judenhass und wachsendem Rechtsextremismus gewarnt. Bei einer im SR-Fernsehen live übertragenen parlamentarischen Gedenkfeier des Saar-Landtags in der Saarbrücker Congresshalle sagte Knobloch am Donnerstag: "Der Judenhass ist schneller gewachsen als das jüdische Leben". Vieles erinnere heute schon wieder an 1928, "1932 Gott sei Dank noch nicht", sagte sie. Am 27. Januar 1945 war das Konzentrationslager Auschwitz durch sowjetische Truppen befreit worden. 60 Jahre später wurde dieser Tag von den Vereinten Nationen als internationaler Gedenktag eingeführt.

AfD, Querdenker, Reichsbürger – radikale Minderheiten beschäftigen Knobloch

Mit Hinweis auf aktuelle Auswüchse radikaler Minderheiten mit Verunglimpfung des gelben Judensterns auf deutscher Straßen, sagte Knobloch: "Wir fragen uns, warum Deutschland, ausgerechnet Deutschland es zulässt, dass Juden hierzulande in Angst leben müssen: vor Islamisten...vor Neonazis, Reichsbürgern und Querdenkern...angestachelt auch von politischen Gruppierungen wie der AfD, die sie in ihrem Extremismus noch bestärken". So könnten jüdische Schüler teils nur hinter Panzerglas lernen und jüdische Gottesdienste brauchten Wachschutz und die Synagogen könnten die Türen nicht öffnen.

Knobloch würdigt Saarland für Aufbau jüdischer Strukturen

Knobloch, aktuell Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, würdigte in ihrer Rede besonders den Wiederaufbau jüdischer Strukturen nach dem Krieg im Saarland, wo 1948 in Saarbrücken der erste deutsche Nachkriegsneubau einer Synagoge begonnen habe. Zur deutschen Aufgabe der Erinnerung gehöre heute auch, sich die Leistung der jüdischen Gesellschaft in Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und vielen anderen Lebensbereichen bewusst zu machen, betonte sie. Für ihre bewegende Rede wurde Knobloch von den Saar-Abgeordneten mit stehendem Applaus und einem großen Blumenstrauß geehrt.

Saar-Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU) rief alle Bürger im Land dazu auf, vor Judenhass und Rechtsextremismus achtsam zu sein. "Der Antisemitismus, er beginnt mit vermeintlich kleinen Anfeindungen im Alltag. Es sind Grenzüberschreitungen auch in der Sprache. Dagegen kann jeder Einzelne etwas tun", mahnte er: "So lange Synagogen von der Polizei geschützt werden müssen, solange auf Demonstrationen offen antisemitische Parolen skandiert oder israelische Fahnen verbrannt werden; solange Juden, die Kippa tragen, auf offener Straße angegriffen werden, dürfen wir nicht ruhen". Für die schreckliche NS-Vergangenheit, so meinte der Landtagspräsident, trügen die Nachgeborenen in Deutschland keine Schuld: "Aber wir haben eine Verantwortung für den Umgang mit der Vergangenheit". Dazu gehöre auch darüber nachzudenken, wie Schülerinnen und Schüler im Land schon sehr früh eine Synagoge kennenlernen und sich mit jüdischem Leben vertraut machen könnten. Der Landtag des Saarlandes und die Synagogengemeinde Saar, so Toscani, arbeiteten sehr eng zusammen und hätten als Zeichen der Freundschaft bereits in der Vergangenheit gemeinsam jeweils einen Baum vor der Synagoge und im Landtagsgarten gepflanzt.

Lesen Sie auch Bezug zu Opfern der Nazis : Impfgegner-Flugblätter sind jetzt ein Fall für Saarbrücker Staatsanwalt

Saarlands Antisemitismus-Beauftragter erinnert an Hasstiraden im Netz

Der vor drei Jahren vom Landtag gewählte Beauftragte für jüdisches Leben im Saarland und gegen Antisemitismus, Roland Rixecker (SPD), erinnerte in seiner Rede daran, dass die NS-Gewaltherrschaft mit Millionen Todesopfern auch "Hundertausend Täter und Millionen Mitwisser" gehabt habe. Kaum ein Täter lebe noch und die Zeitzeugen gingen aus. Heute gebe es wieder Hasstiraden im Netz und "Internetspiele mit Highscoretabellen nach der Zahl getöteter Juden". Rixecker, auch Präsident des Verfassungsgerichtshofes im Saarland, appellierte: "Wir alle tragen gerade in Deutschland Veranwtortung dafür, dass wir keine neue Schuld, keinen neuen grauenvollen Hass auf andere Menschen auf uns laden". . Umrahmt wurde die parlamentarische Gedenkstunde in der Saarbrücker Congresshalle mit Klavier- und Geigenmusik, unter anderem mit dem Kantor der Synagogengemeinde Saarbrücken, Benjamin Chait.

(alo)