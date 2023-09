SZ-Umfrage Hohe Verbraucherpreise: Wie die Menschen in Saarbrücken sparen

Florian Ruth spart, wo er kann: „Bei Freizeitaktivitäten schränke ich mich stark ein. Ich gehe lieber in einen Treffpunkt, wo man auch ohne Geld auszugeben Freunde treffen kann. Wir renovieren gerade ein Gebäude in der Futterstraße 4. Schon bald wird es eine neue Begegnungsstätte werden.“ Eine Urlaubsreise sei aktuell nicht machbar, sagt Ruth. „Um den teuren Spritpreisen zu entkommen, laufe ich viel und versuche, das Autofahren zu vermeiden. Aber auch die Bahn versuche ich, so gut es geht, zu meiden, da diese auch teurer geworden ist. Ich wünsche mir das Neun-Euro- Ticket wieder zurück“, sagt der 31-jährige Angestellte aus Saarbrücken. Anna Dörr geht nur noch in Discountern einkaufen: „Da sind die Lebensmittel noch erschwinglich. Ich kaufe viele Sachen in Second-Hand-Geschäften ein oder nutze Ebay-Kleinanzeigen, wenn ich neue Spielsachen oder Möbel kaufen will. Es muss nicht immer alles neu sein.“ Mit vier Kindern gehe sie abends nicht einfach mal essen, sondern sie kaufen etwas Leckeres ein und kochen dann gemeinsam zuhause. „Dass die Preise gestiegen sind, merkt man überall“, erklärt die 39-jährige Hausfrau.