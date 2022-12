Meinung : Ein Leuchtturm für Saarbrücken

Saarbrücken Der Umbau des Rhenania-Gebäudes am Saarbrücker Osthafen zu einem Kultur- und Kreativzentrum nimmt Konturen an. Es hat außerordentliches Potenzial als ein besonderer, innovativer Ort mit großer Strahlkraft.

Null-acht-fünfzehn-Architektur gibt es in Saarbrücken mehr als genug. Quadratisch, praktisch, gut – das war gestern. Heute baut man organisch, nachhaltig, kreativ. Kulturgut Ost will zeigen, dass das auch in Saarbrücken geht. Das Konzept, nach dem das Rhenania-Haus am Osthafen umgebaut werden soll, beschreiben die Macher selbst als „einen bisher nicht realisierten Mix aus kreativen, kulturellen, soziologischen, ökonomischen und ökologischen Inhalten“. Selbstbewusst und mutig haben sie sich nicht von ihrem Weg abbringen lassen, nicht nur der alternativen Kunstszene eine Heimat zu geben, sondern auch den „mainstream“ beim Bauen mit zu denken und mit zu nehmen. Alle sollen sich am Osthafen wohlfühlen und wiederfinden. Das ist entscheidend für den Erfolg des Vorhabens. Und es passt zu Lebensgefühl und Einstellung einer jungen Generation von Kreativen, die sich nicht nur am Gewinn, sondern auch am Gemeinwohl orientiert.