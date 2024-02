Jahrelanger Kampf gegen Krebs Krebspatientin schöpft neue Hoffnung

Die Glücksmomente, die sich in der vergangenen Woche im Hause Fay in Bischmisheim abspielten, sind kaum in Worte zu fassen und waren noch im vergangenen Sommer undenkbar. Angefangen hat alles im Jahr 2016 während eines Feuerwehr-Eignungstestes. Marie Fay zog sich einen auf den ersten Blick harmlosen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. Als die Verletzung nicht besser wurde, ergaben intensive Untersuchungen einen Tumor, der aus einem Knochen ragt und an dem sich die Muskelfasern immer wieder aufrissen. Der Knochentumor bildete letztlich über Jahre Metastasen in den Lymphknoten und in der Lunge. Einer Chemotherapie folgte die nächste, mit der Zeit wurde der Körper der heute 31-Jährigen immer mehr zerstört. „Ich konnte irgendwann nur noch liegen und nicht mehr sprechen. Ich habe alles nur noch wie in einem Trancezustand wahrgenommen. Im Frühjahr 2023 habe ich mitbekommen, dass ich eine Palliativ-Patientin bin“, blickt die Bischmisheimerin knapp ein Jahr zurück.