Hoferkopfspiele des SV Hellas: Jetzt anmelden

Von Mittwoch, 30. Mai, bis Sonntag, 3. Juni, findet im Hellas-Stadion in Bildstock auf der modernen Kunstrasensportanlage „Am Maybacher Weg“ im Rahmen der 43. Hoferkopf-Spiele des SV Hellas 05 das Freizeitturnier „Der Hoferkopf spielt Fußball“ statt. Zu dem traditionellen Kleinfeld-Fußballturnier sind im Rahmen der Sportwerbetage erneut alle nicht als Verein spielende Mannschaften eingeladen. Gemeldet werden können Teams, in denen aktive und nicht aktive Spieler eingesetzt werden sollen (Leistungsklasse -A-), oder Mannschaften ohne in Vereinen aktive Fußballer (Leistungsklasse -B-). Wie in jedem Jahr gibt es in beiden Leistungsklassen neben diversen Pokalen Turnierpreise als Geld- oder Sachpreise zu gewinnen.