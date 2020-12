Covid-19 im Regionalverband Saarbrücken : Rekord bei Sieben-Tage-Inzidenz

Saarbrücken 183 neue Corona-Fälle im Regionalverband. Auch ein 50-Jähriger verstorben.

Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes meldete am Mittwoch, Stand 16 Uhr, 183 neue Coronafälle (eine Woche zuvor waren es 138 neue Fälle). Die Anzahl der in sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner steigt auf 272 und erreicht damit erneut einen neuen Höchstwert. 40 Personen konnten die Quarantäne verlassen. Somit sind aktuell 1236 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 618 in Saarbrücken, 231 in Völklingen, 74 in Kleinblittersdorf und zusammen 313 in den sieben weiteren Umland-Kommunen.