Messe findet wieder in der Saarbrücker Congresshalle statt Traubögen, Cake Pops und Modenschauen — was Besucher auf der Hochzeitsmesse „Trau“ erwartet

Antworten auf diese Fragen und andere möchte die „Trau“ liefern. Mit 180 Ausstellern aus 40 unterschiedlichen Hochzeitsbranchen gilt sie als die größte Hochzeitsmesse in der Region. An diesem Wochenende ist die Messe wieder in der umgebauten Saarbrücker Congresshalle zu Gast. Öffnungszeiten sind am kommenden Samstag und Sonntag, jeweils 10 bis 17 Uhr: