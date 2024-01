Von Brautkleidern bis Audio-Gästebücher Hochzeitsmesse „Trau“ – das sind die Trends 2024 (mit Fotos)

In der Saarbrücker Congresshalle huschten einige Bräute über eine Showbühne, um im nächsten Moment wieder zu verschwinden. Ein paar Minuten später spielt eine Hochzeitsband den Klassiker „What’s up“ der 4 Non Blondes: Die Besucher der beliebten Hochzeitsmesse „Trau“ freuten sich über das große Angebot der mit 180 Ausstellern aus 40 unterschiedlichen Branchen größten Hochzeitsmesse in der Region, die am Wochenende in Saarbrücken gastierte.