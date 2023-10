„Hochzeit auf den ersten Blick“ Auf Bali herrscht dicke Luft – Yasemin und Jochen treffen folgenreiche Absprache

Als kurze Zeit später klar wird, dass Jochen in all dem Stress nun auch noch seinen Ehering verloren hat, brennt die Luft. Yasemin, die das als schlechtes Omen für die Beziehung sieht, findet im Einzelinterview klare Worte: „Ich dachte nur, ok, das ist jetzt wirklich Ende hier.“ Und Jochen? Der ärgert sich über sich selbst und das Verhalten von Yasemin. „Ist halt super ärgerlich“, schließt er kurz und knapp. Mit der Stimmung auf dem Tiefpunkt wird die Tour frühzeitig abgebrochen.