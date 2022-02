Sieben Hochzeiten im Saarbrücker Rathaus : Warum Saarbrücker Paare am 22.02.2022 heiraten wollten

Bianca Jene (l.) und Kirsten Brausch heirateten am 22.02.2022. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Wer den Bund der Ehe an einem besonderen Datum schließt, der wird wohl seltener das Problem haben, dass er den Hochzeitstag vergisst. Auch darum fanden am 22.02.2022 in Saarbrücken zahlreiche Hochzeiten statt.