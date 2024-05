Ehemaliges Musikhaus Knopp war gerade erst renoviert Hochwasser wird zur Katastrophe für die ehrenamtliche Commune in Saarbrücken

Am Freitagabend hatten sie mit vielen ehrenamtlichen Helfern bis in die Nacht mit einer Eimerkette Tausende Liter Wasser aus dem Gebäude geschafft und glaubten das Schlimmste schon überstanden. Doch dann kam das Wasser zurück: Die Bandproberäume im Keller der Commune, dem ehemaligen Musikhaus Knopp in Saarbrücken, sind zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden überflutet worden.