Hochwasser im Saarland : Stadtautobahn bleibt vorerst geöffnet

Saarbrücken Die Pegel an der Saar sind weiterhin leicht erhöht, die kritische Marke aber noch nicht erreicht.

Das Hochwassermeldezentrum verzeichnet am frühen Montagmorgen (Stand 6 Uhr) zwei mittlere Hochwasser an der Blies in Blieskastel sowie in Einöd am Schwarzbach. Die Blies in Reinheim lag am Morgen bei 423 Zentimetern, was der Kategorie „kleines Hochwasser“ entspricht. Die Tendenz ist hier allerdings steigend.