Pegel in der Nacht über 3,80 Meter : Hochwasser an der Saar: Stadtautobahn in Saarbrücken gesperrt

Saarbrücken Nach einem kräftigen Anstieg der Pegel ist die Stadtautobahn in Saarbrücken am Dienstagmorgen um kurz vor drei Uhr gesperrt worden. Der Wasserstand lag um diese Zeit bei 387 Zentimetern - siebe Zentimeter über der kritischen Hochwasser-Marke, ab der die A 620 dichtgemacht werden muss.

Erste Vorkehrungen für eine Sperrung waren bereits am Montagvormittag getroffen worden, entlang der Saarufer- und der Franz-Josef-Röderstraße in Saarbrücken sollte niemand mehr sein Auto abstellen. Doch gegen Abend sah es so aus, als ob sich das vorhergesagte Regenband verlagern, das Hochwasser an der Saar ausbleiben würde. Am Nachmittag hatte das Hochwassermeldezentrum in einem Lagebericht erklärt, dass „nach derzeitigen Rechenläufen das Erreichen der kritischen Marke von 380 cm in St. Arnual möglich, ein deutliches Überschreiten nach derzeitiger Lage aber unwahrscheinlich“ sei. Erwartet wurde zu diesem Zeitpunkt, dass das für die Nacht vorhergesagte Regenband doch „weiter nördlich Richtung Hunsrück“ verlaufen wird. Nach einem mehrfachen Anstieg der Saar in den Abendstunden, schwellte der Fluss um 22 Uhr weniger stark an als in den Stunden zuvor - doch am frühen Morgen ging dann alles ganz schnell.