Völklingen : „Hoch das Bein“ Luisenthal feierte einen närrischen Kinoabend

Völklingen Rund 130 Jecken feiern am Freitagabend mit dem Luisenthaler Karnevalsverein „Hoch das Bein“ die fünfte Jahreszeit. Fröhlich wird geschunkelt, geklatscht und gelacht.

Die ausverkaufte Turnhalle hat sich in ein „närrisches Kino“ verwandelt. An den Wänden hängen Filmplakate, am Eingang gibt‘s Popcorn, die Eisverkäuferinnen bringen süße Leckereien an den Platz. Die Werbung und die Vorfilme werden übersprungen, es geht gleich richtig zur Sache. Um 20.11 Uhr verdunkelt sich der Saal: Licht aus, Spot an!