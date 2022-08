Hitzewelle im Saarland : Knapp 40 Grad und Gewittergefahr – wird morgen der heißeste Tag des Jahres?

Saarbrücken/Offenbach Am Donnerstag werden im Saarland örtlich Höchstwerte bis zu 39 Grad erwartet – ab dem Nachmittag kann es dann zu Gewittern, Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel kommen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ist am Donnerstag im Saarland und in Rheinland-Pfalz mit Hitze und teils mit Unwettern zu rechnen. Es werden Höchsttemperaturen von 34 bis 37, im Süden örtlich bis 39 Grad erwartet. „Der Donnerstag wird zunächst sonnig und niederschlagsfrei, ab dem Mittag ziehen von Westen her zeitweise hohe Wolkenfelder auf“, so der DWD. Am Donnerstag wird zudem verbreitet eine starke Wärmebelastung von den Meteorologen erwartet.

Gewitter, Starkregen, schweren Sturmböen und Hagel im Saarland möglich

Wird am Donnerstag der heißeste Tag des Jahres?

Mit den hohen Temperaturen rollt auf das Saarland nach nur zwei Wochen die nächste Hitzewelle zu. Ob die saarländische Höchsttemperatur von 38,7 Grad, gemessen am 19. Juli in Nennig, überschritten wird, bleibt noch offen. Doch mit so hohen Temperaturen wie am heißesten Tag des Jahres muss im Saarland in den kommenden Tagen wohl nicht gerechnet werden. Mit 40,1 Grad in Hamburg-Neuwiedenthal wurde am 20. Juli ein neuer Hitzerekord für Deutschland aufgestellt.