Interview mit Anja Jenal vom Kältebus Saarbrücken Hilfe für Obdachlose: Kältebus in Saarbrücken sucht noch Köche

Seit zehn Jahren gibt es den Kältebus in Saarbrücken. Inzwischen ist aus dem Bus ein kleines Dorf am Römerkastell geworden. Bereits im Oktober begann der Aufbau. Ab Montag ist das Zelt jede Nacht von 21 Uhr bis 6 Uhr in der Früh Anlaufstelle für Bedürftige. Je nach Wetterlage bleibt es bis Mitte/Ende März stehen. Es gibt Schlafplätze, warmes Essen und die ehrenamtlichen Helfer haben immer ein offenes Ohr. 60 Mitglieder hat der Verein, pro Saison unterstützen über 200 Helfer. Eine davon ist Anja Jenal. Sie ist im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig und stellt die Arbeit des Vereins beispielsweise in Schulen vor.