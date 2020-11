Test-Fahrgäste für Pilotprojekt gesucht : Hilfe übers Smartphone für blinde ÖPNV-Nutzer

Saarbrücken Die Saahrbahn sucht sehbehinderte Test-Fahrgäste für ein Pilotprojekt mit einer neuen App, die den richtigen Bus findet.

Die Saarbahn sucht ab Dezember blinde oder seheingeschränkte Fahrgäste der Linie 105 als Testnutzer. „Die Mitmacher erhalten die Möglichkeit, ein neues Informations- und Orientierungssystem für den ÖPNV auf ihren täglichen Wegen mit der Linie 105 zu testen. Sie können damit aktiv an der Weiterentwicklung des Saarbahn-Serviceangebotes mitwirken“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Während der etwa dreimonatigen Testphase bekommen die Teilnehmer eine spezielle App auf ihr Smartphone installiert, um den Service nutzen zu können. Via eines Online-Formulars und im Rahmen von Nutzerworkshops tauschen sie ihre Erfahrungen und Anregungen mit der Saarbahn aus.

Die App-Anwendung „Intros“ biete zahlreiche Funktionen. So können die an der Haltestelle einfahrenden Fahrzeuge per Smartphone angesagt werden. Will man einsteigen, kann dies an den Fahrer übermittelt werden. Ein akustisches Signal leitet Nutzer zum Fahrzeug und zur geöffneten Tür. Während der Fahrt kann sich der Fahrgast über die nächsten Haltestellen vergewissern und dem Fahrer den Ausstiegswunsch übermitteln.