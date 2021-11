Testmöglichkeiten in der Übersicht : Hier gibt es kostenlose Corona-Schnelltests im Saarland

Service Saarbrücken Seit Samstag können sich alle Bürgerinnen und Bürger wieder kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Auch im Saarland haben zahlreiche Teststationen wieder ihre Türen geöffnet. Eine Übersicht.

Seit dem vergangenen Samstag (13. November) haben wieder alle Menschen in Deutschland Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Corona-Schnelltest pro Woche in anerkannten Teststellen.

Regionalverband Saarbrücken

Landkreis Neunkirchen

Landkreis Merzig-Wadern

Saarpfalz-Kreis

Landkreis Saarlouis

Landkreis St. Wendel

Zusätzlich bieten zahlreiche Apotheken im Saarland ebenfalls ein kostenfreies Schnelltest-Angebot an. Alle teilnehmenden Apotheken sind auf der Website der Apothekerkammer aufgelistet. Die mobile Impfstation im Saarbrücker Saarbasar nimmt am Dienstag (16. November) wieder den Betrieb auf. Wie auf der Website von Saarbasar zu lesen ist, befindet sich die Impfstation ab dann im oberen Stockwerk und wird dort bis Ende des Jahres bleiben.

Das Impfzentrum bei Ikea Saarlouis bleibt ebenfalls bis zum 31. Dezember bestehen, wie auf der Website von Ikea zu lesen ist. In den Impfzentren in Neunkirchen und Saarlouis laufen derweil die Vorbereitungen auf die Wiederöffnung Anfang Dezember. Weitere Impfangebote in den einzelnen Landkreisen fassen wir in Kürze in unseren lokalen Ausgaben zusammen.