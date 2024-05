Fußball statt Lebensmittel Ein bisschen Spaß an Hexennacht – In Rilchingen-Hanweiler wehen jetzt FCS-Fahnen beim Supermarkt

Zudem ist das Wappen des Nachbarortes Auersmacher zu sehen und der Schriftzug „Aurica Blau-Schwarz Fanclub“. Die Fahnen wehen dort, wo normalerweise die Edeka-Fahnen wehen. Der Fanclub des 1. FC Saarbrücken Aurica Blau-Schwarz aus Auersmacher bekennt sich zu der Aktion. „Uns gibt es seit einem halben Jahr, und wir sind schon 60 Mitglieder. An Hexennacht wollten wir etwas machen, das keinem schadet und woran viele ein bisschen Spaß haben“, erklärt Fan-Club Mitglied Kai Brach. Stefan Lonsdorfer, der Chef des Edeka-Marktes ist selber Fan des 1. FC Saarbrücken. „Die Aktion ist klasse und wirklich gelungen. Ich habe schon sehr viele Nachrichten bekommen. Die drei Fahnen bleiben mindestens eine Woche so hängen. Eine wird dauerhaft bleiben“, kündigt Stefan Lonsdorfer an.