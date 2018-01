Auch in diesem Jahr veranstaltet der Förderverein wieder seinen Fackellauf zugunsten der Friedrichsthaler Bäder. Start ist am heutigen Freitag um 19 Uhr am Hallenbad. Der Abschluss ist gegen 21.30 Uhr im Gasthaus „Zum Heinz“, Saarbrücker Straße 90, in Friedrichsthal geplant.