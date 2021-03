In Heusweiler : Zwei Täterinnen stehlen Uhren von 80-Jährigem

In Heusweiler

Eine Frau und eine Jugendliche haben am Sonntag, 14. März, einen 80 Jahre alten Mann aus Heusweiler-Wahlschied bestohlen. Gegen 17 Uhr klingelten sie an der Haustür und fragten nach Geld. Nachdem der Mann das ablehnte, bat eine der beiden darum, die Gästetoilette benützen zu dürfen. Sie betraten nun die Wohnung. Das nutzte eine der beiden aus, um eine Sammlung von 15 Armbanduhren zu stehlen, während die zweite Täterin den Geschädigten in ein Gespräch verwickelte. Den Diebstahl stellte der 80-Jährige erst fest, als die beiden Täterinnen die Wohnung schon verlassen hatten.