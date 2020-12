Verkehrsdelikt : Unfall beim Ausparken auf Heusweiler Rewe-Parkplatz – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei will mit Hilfe von Zeugen eine Fahrerflucht aufklären. Foto: dpa/Friso Gentsch

Heusweiler Ein Blechschaden kurz vor Weihnachten kann die Festfreude erheblich trüben. Besonders, wenn der Verursacher oder die Verursacherin weg ist.

(red) Die Polizei sucht nach einem Unfall auf dem Parkplatz des Heusweiler Rewemarktes Zeugen. Der Unfall war am Dienstag, 22. Dezember, gegen 12 Uhr. Offenbar hatte eine ältere Fahrerin in einem weißen Kleinwagen beim Ausparken einen graumetallic lackierten Seat Cupra, gestreift. Ein junges Paar hatte den Ausparkvorgang beobachtet und der alten Dame vergebens geraten, zu warten, bis der Seat weg ist. Als dessen Fahrerin wieder zu Hause war, fand sie am Auto einen Streifschaden. Nun geht die Polizei davon aus, dass die ältere Dame den Schaden beim Ausparken verursacht hatte. Die Frau ist um die 75 Jahre alt, von zierlicher Erscheinung und hat kurze Haare.