Heimatgeschichte : Zerstört, wieder aufgebaut, saniert

Das undatierte Foto zeigt die Neumühle in Heusweiler-Dilsburg, lange vor ihrer Sanierung. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Foto: Repro: Fredy Dittgen

Heusweiler Die Neumühle in Heusweiler-Dilsburg mit ihrer über 400-jährigen Geschichte war einst die größte Mühle im Köllertal.

Die größte Mühle des Köllertals war einst die Dilsburger Neumühle an der Landstraße zwischen Walpershofen und Heusweiler. Sie wurde 1594 von Arnual Wenk als Mahlmühle errichtet und auch zeitweise als Ölmühle betrieben. Im Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) wurde die Mühle zerstört, 1717 von Johannes Bickelmann jedoch wieder aufgebaut. Heute ist der unter Denkmalschutz stehende Gebäudekomplex – wie oben auf dem neueren Foto rechts zu sehen – detailgetreu saniert und renoviert.

An das Wohnhaus im linken Teil unserer Fotos schließt sich das eigentliche Mühlengebäude in der Mitte an. Der dreigeschossige Bau ruht auf einem Sockel, den zur Straße hin eine doppelläufige, frei­stehende Treppe betont. Oberhalb dieser Treppe ragt der auffällige, mit Schiefer gedeckte Bauteil hervor. Rechts zu sehen ist eine niedrige, kleine Scheune mit großem Holztor, flankierenden Fenstern und Satteldach. Auch das 1786 erbaute Wirtschaftsgebäude auf der anderen Straßenseite gehörte einst zum Mühlenbetrieb, ist aber stark renovierungsbedürftig.