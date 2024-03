Autismus Zehn Jahre Wohnheim für Autisten Heusweiler

Eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft ging vor zehn Jahren am Ortsrand von Heusweiler an den Start. In der Einrichtung des Saarländischen Schwesternverbandes leben 17 erwachsene Menschen mit Autismus. Es gibt vier Gruppen mit jeweils vier Bewohnern, eine der Gruppen besteht ausschließlich aus Frauen. Hinzu kommt ein Kurzzeitpflegeplatz. „Die Nachfrage ist groß“, erklärt Einrichtungsleiter Andreas Schackmar. Alle Plätze sind belegt.