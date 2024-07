Video sorgt für Aufregung „Wir sind in großer Sorge“ – Wolf mitten im Wohngebiet von Heusweiler aufgetaucht? (mit Video)

Ist erneut ein Wolf im Saarland aufgetaucht? Dieses Mal in Eiweiler in einem Ortsteil von Heusweiler. Der kurze Clip ist aus einem Auto heraus in der Straße Zum Vogelsborn aufgenommen. Er zeigt ein Tier, das über die Straße läuft. Ein Tier, das so aussieht wie ein Wolf. Ein Wolf, der direkt am Gnadenhof für Tiere von Jutta und Lothar Braun vorbeiläuft. „Seit 2007 haben wir in unserem Garten einen eigenen Gnadenhof ins Leben gerufen. Wir konnten nicht dabei zusehen, wie Nutztiere einfach ausrangiert werden.“ Und nun? „Nach diesem Video sind wir in großer Sorge.“ Er habe alleine 48 Schafe dort in Eiweiler.