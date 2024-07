Bildet sich ein Rudel? „Heusweiler Wolf“ bundesweit in den Medien – Ministerium reagiert

„Die Stärke des Rudels ist der Wolf, und die Stärke des Wolfes ist das Rudel“, schrieb Rudyard Kipling im Dschungelbuch. So gesehen dürfte das in Eiweiler gesichtete Einzel-Exemplar eher harmlos sein. Dennoch hat es der „Heusweiler Wolf“ geschafft – nein, nicht etwa, ein Schaf zu reißen, sondern bundesweit in die Medien.