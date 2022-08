Zu wenig Zeit zum Planen : Numborner Bauernfest fällt wieder aus

Numborn Organisation der Großveranstaltung war zu unsicher – zum Trost ein kleines Fest am 11./12. September.

Das Numborner Bauernfest, das seit dem Jahr 2000 alle zwei Jahre immer am zweiten Septemberwochenende ausgerichtet wurde und Tausende Besucher aus nah und fern anzog, müsse auch diesmal ausfallen, sagte Christof Dörr, der Vorsitzende des Numborner Bauernvereins. „Wir brauchen für die Planung eines so großen Festes eine lange Vorlaufzeit, beginnen damit immer schon am Jahresanfang. Wegen der Pandemie hatten wir uns deshalb schon im Januar entschließen müssen, in diesem Jahr auf das Fest zu verzichten.“ Allerdings wird es am 10. und 11. September ein kleineres Fest mit einer kleinen Oldtimer-Show und Leckereien aus Küche und Keller geben. Damit der Verein und sein großes Fest nicht in Vergessenheit geraten, haben die Vereinsmitglieder und Helfer auch in diesem Jahr am Ortseingang Numborn ein eindrucksvolles Stroh-Kunstwerk aufgebaut: Eine aus Strohballen hergestellte Riesenbiene, ein Bienenstock und eine Informationstafel sollen darauf aufmerksam machen, dass die Landwirte und Obstbauern die Insekten zum Bestäuben ihrer Pflanzen brauchen. Zudem ist das Kunstwerk als Eigenwerbung gedacht: „Wir wollen den Autofahrern, Radfahrern und Spaziergängern zeigen, dass es uns noch gibt, auch wenn Corona unserem Verein schwer zugesetzt hat“, so Christof Dörr.