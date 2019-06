Eine ungewöhnliche Auswanderer-Geschichte : Wie Herr Scherer auf die U.S.-Landkarte kam

Heusweiler/Schererville Nach einem eigensinnige Auswanderer aus Heusweiler-Dilsburg ist eine Stadt in den USA benannt.

Die Chance, dass eine Stadt nach einem benannt wird, dürfte verschwindend gering sein – wenn man nicht gerade ein König oder ein antiker Eroberer ist. Nicolaus Scherer war ein „Normalsterblicher“, aber er hat es geschafft: 1807 im Örtchen Dilsburg geboren – heute gehört Dilsburg zu Heusweiler – wanderte er 1846 in die USA aus und gründete dort 20 Jahre später mit seiner Familie und seinem Bruder Jacob Scherer den Ort „Schererville“ – vermutlich hatten die Scherers zu dieser Zeit schon dort gelebt. Bevor er dort hinzog, lebte Scherer etwas weiter südlich in Indiana, im Ort St. John als Farmer, sals Saloon- und Hotelbetreiber, berichtete die Zeitung Chicago Tribune über ihn. In das künftige Schererville kam er als Eisenbahn-Inspektor, als „Great Eastern Ohio Panhandle Railroad“ eine Eisenbahnlinie baute.

Einerseits war die Lage des Ortes, in dem das Ehepaar Frances und Nicholas Scherer mit seinen Kindern lebte, strategisch günstig gewählt, denn hier kreuzten sich Indianer-Pfade von mindestens fünf Stämmen und Wegstrecken für Siedler-Treks nach Westen, so dass die Gegend in noch früheren Zeiten schlicht „Crossroads“ („Kreuzung“) genannt wurde. Noch heute kreuzen sich dort große Highways, die teils durch ganz Nordamerika verlaufen, weshalb sich Schererville irgendwann selbst den Spitznamen „Crossroads of the Nation“ („Kreuzung der Nation“) verpasst hat. Andererseits war das Umland teils sumpfig und besonders im Winter nicht gerade lebensfreundlich.

Offenbar hat der Aufwärtstrend, zu dem auch die Eisenbahn beitrug, angehalten, jedenfalls zählte das „Money Magazin“ Schererville im Jahr 2007 zu den „100 Best Places to live in the U.S.“, also zu einem der 100 besten Orte, in denen man in den USA leben kann. „Nicholas W. Scherer“, der Auswanderer aus Dilsburg mit Durchhaltevermögen und seltsamen Ideen, war allerdings schon 100 Jahre zuvor, am 23. April 1907, im Alter von 74 Jahren verstorben. Das Haus der Scherers steht noch heute in der Stadt, die es aufgekauft hat, um es zu bewahren (zu sehen im Internet bei Youtube unter dem Stichwort „Schererville House“).