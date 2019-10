Diebstahl : Wertvolle Fliesen aus Garage gestohlen

Mehrere Pakete Fliesen von nicht unerheblichem Wert wurden zwischen Donnerstag, 24. Oktober, 22 Uhr, und Samstag, 26. Oktober, 15 Uhr, aus einer Garage an der Baustelle in der Albertstraße in Heusweiler gestohlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Polizei geht davon aus, dass sie mit einem Lkw abtransportiert wurden.