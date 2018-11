Heusweiler Markt wird weihnachtlich

Am Samstag ist von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der Nikolaus kommt auch zum 41. Heusweiler Weihnachtsmarkt – am Samstag ab 15.30 Uhr, am Sonntag ab 16.30 Uhr. Im Gepäck hat er 300 Weihnachtstüten, um sie an Kinder zu verteilen. Zudem hat die Heusweiler Karnevalsgesellschaft (HKG) wieder ihren ,,Nikolausbriefkasten‘‘ dabei, in den Kinder Briefe einwerfen können, die dann auch beantwortet werden.

Erstmals werden beim Heusweiler Weihnachtsmarkt auch Kutschfahrten für Kinder angeboten (an beiden Tagen ab 16 Uhr). Und um 16.30 Uhr am Samstag lädt der evangelische Bläserkreis Heusweiler zu einem Konzert in die evangelische Kirche ein, um 17.30 Uhr am Samstag singt zudem der Shanty Chor Saar auf dem Marktplatz.

Am Sonntag lädt um 15 Uhr der Chor der Friedrich-Schiller-Schule unter Leitung von Isa Schneider zum Weihnachtskonzert in die katholische Kirche ein; um 17 Uhr hat der Chor einen weiteren Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem es auch in diesem Jahr wieder einen Geschichtenerzähler geben wird.