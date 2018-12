Die Holzer Vereinsgemeinschaft lädt am Samstag, 8. Dezember, 14 Uhr, zu ihrem Weihnachtsmarkt auf den Marktplatz ein. Standbetreiber sind dabei wieder ausschließlich Vereine aus Holz. Mit von der Partie sind diesmal der Bienenzuchtverein, die Dartfreunde, die Karnevalsgesellschaft Hilaritas, der Reit- und Fahrverein, der Fußballverein, die Jugendabteilung des Fußballvereins, der Turnverein, der FCS-Fanclub „Holzer Glutzkepp“, die Komödie Holz, der Förderverein der Kindertagesstätte sowie die Interessengemeinschaft Fröhner Wald.

Die elf Vereine bieten eine große Palette selbst gefertigter Weihnachtsartikeln an, aber auch eine große Auswahl an nicht nur weihnachtlichen Speisen und Getränken an. Neben roten und weißen Glühwein gibt es zum Beispiel auch Punch, heißen Viez und eine Feuerzangenbowle.

Im Unterhaltungsprogramm tragen die Kinder der Kindertagesstätte Holz um 17 Uhr wieder eine weihnachtliche Geschichte vor. Danach kommt der Nikolaus, der den kleinen Weihnachtsmarktbesuchern etwas mitbringt.

Neu ist in diesem Jahr eine Aufführung der Erich-Kästner-Schule Holz, die die Besucher gegen 18 Uhr mit rhythmischen Klängen verzaubern will. Außerdem möchte die Holzer Boygroup die Besucher mit traditionellen Weihnachtsliedern auf die Weihnachtszeit einstimmen.

