(red) Der Weihnachtsbaumverkauf des CDU Ortsverbandes Wahlschied ist am Samstag, 15. Dezember, von 9 bis 12 Uhr an der Sport- und Kulturhalle. „Verkauft werden frisch geschlagene Blaufichten und Nordmann-Tannen in verschiedenen Größen“, so die Ankündigung.