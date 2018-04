Warnstreiks in Heusweiler, aber nicht in Riegelsberg

Die Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst betrifft an diesem Donnerstag auch die Gemeinde Heusweiler. Wie die Verwaltung auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung mitteilte, sind der Baubetriebshof und die Kindergärten der Gemeinde in Kutzhof und in Wahlschied am Donnerstag geschlossen. In den Kindergärten in Holz und in Heusweiler (Kleine-Leute-Haus) würden Notgruppen eingerichtet, heißt es weiter aus dem Rathaus. Am Warnstreik beteiligen werden sich aller Voraussicht nach auch Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, der Dienstbetrieb solle aber weiterlaufen. Die Gemeinde Riegelsberg sei von den Warnstreiks im öffentlichen Dienst an diesem Donnerstag nicht betroffen, verlautete aus dem Rathaus.

(me)