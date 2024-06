IT-Dienstleister gekündigt Nach Panne bei Wahl: Gemeinde tritt aus dem eGO-Saar Verbund aus

Dass der Verband den Serverausfall am 9. Juni in einer Stellungnahme „heruntergespielt“ habe, gefiel der Heusweiler Verwaltung ebenfalls nicht. Markus Ringe, der IT-Spezialist und Leiter des Fachbereichs 1 in der Heusweiler Verwaltung, sagte: „Der 9. Juni war ein verheerender Fehler. Man hat beim Zweckverband nicht damit gerechnet, dass enorm hohe Zugriffszahlen auf den Server entstehen. Da hat man vorher wohl keinen Lasttest gemacht. Jetzt will der eGo-Saar teure Serverkapazität hinzukaufen, damit sowas nicht nochmal passiert. Aber es macht keinen Sinn, viel Geld auszugeben, denn Kommunalwahlen finden nur alle fünf Jahre und nur an einem Tag statt.“ Diese zusätzliche Serverkapazität müssen die Zweckverbandskommunen mitfinanzieren.