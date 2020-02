Volkskundler spricht in der Köllertaler Heimatstübe : Vortrag über das Schmieden

Heusweiler Um das Schmiedehandwerk geht es am Donnerstag, 19. März, in einem Vortrag des Volkskundlers Gunter Altenkirch. Die Veranstaltung in der Köllertaler Heimatstube in Heusweiler, Schulstraße 5, beginnt um 19 Uhr.



