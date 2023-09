Volleyball In Holz gilt jetzt das Motto „Jugend forsch(t)“

Sie sind jung, sie sind talentiert und sie sind neu beim TV Holz. Nach dem Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga starten die Volleyballerinnen der Prowin Volleys mit sechs externen Neuzugängen in die Saison. Der Verein bleibt seinem Konzept der vergangenen Jahre treu und setzt dabei auf die Erfahrung von Trainer Sergej Danilov. Am Samstag um 16 Uhr wird der junge Kader in der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken zum ersten Mal auf die Probe gestellt. Gegner ist der SV Lohhof.