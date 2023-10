Volleyball Warum der Aufstiegstrainer plötzlich weg ist

Paukenschlag beim TV Holz: Sergej Danilov ist nicht mehr Trainer des Volleyball-Zweitligisten. Das teilte der Verein auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung mit. Schon an diesem Samstag wird Interimstrainer Fabian Mohr die Mannschaft betreuen. Um 19 Uhr gastiert Tabellenführer Rote Raben Vilsbiburg II in der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken.