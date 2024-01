Aus dem Polizeibericht Polizei stoppt Drogenfahrt

(red) Ein Streifenkommando der Polizeiinspektion Völklingen, das in der Nacht zu Dienstag in Heusweiler unterwegs war, wollte gegen 1 Uhr in der Bergstraße einen entgegenkommenden grauen Audi kontrollieren. Die Polizisten wendeten, fuhren hinterher und fanden den Audi schließlich in der haltend in der Herrmannstraße. Allerdings saß niemand hinterm Lenkrad. Jedoch lag ein „amtsbekannter“ 40-Jähriger auf der Rückbank, heißt es im Polizeibericht. Darauf angesprochen, habe der 40-Jährige sofort zugegeben, dass er zuvor am Steuer gesessen hatte. Der Mann habe zudem offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gestanden. Auch gehörten die am Audi angebrachten Nummernschilder nicht zu diesem Pkw, sondern zu einem Fiat. Der Audi war dagegen gar nicht zugelassen. Dem 40-Jährigen, den nun ein Strafverfahren erwartet, wurde auch eine Blutprobe entnommen.