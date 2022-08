Vier Konzerte : Kammermusik Heusweiler startet nach Zwangspause

Heusweiler „Nach langer Pause aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie möchten wir nun die Kammermusikreihe wieder aufnehmen“, sagt Marion Vogt-Hürstel, in der Heusweiler Verwaltung unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Vier Konzerte soll es bis Jahresende im Rathausfestsaal geben. Los geht‘s am Freitag, 23. September, 20 Uhr, mit dem Quartett Stefan Lex (Tenor), Sigrid Althoff (Piano), Christiane Linke (Sopran) und Zsuzsa Débre (Violine), die eine musikalische Reise durch Oper, Operette, Musical und Film bieten wollen. Am Freitag, 21. Oktober, folgt ein Konzert mit Wolfgang Mertes und dem Streichquartett „No Limits“ – sie spielen von Klassik bis Tango, selbstarrangierte Crossover-Werke bis hin zu Quartettliteratur. Am Freitag, 11. November, 20 Uhr, präsentiert das Duo Pablo Hubertus (Violine) und Martina Rommel (Klavier) Werken von Mozart, Mendelssohn Bartholdy, Grieg und Ravel. Und am Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr, beenden Wolfgang Mertes and Friends mit dem Jazzkonzert „Blue Christmas“ die Konzertreihe.