Vorweihnachtsromantik : Kalender-Aktion macht Wahlschied im Advent noch schöner

Wahlschied Die Vorweihnachtszeit hat in Wahlschied treue Freunde.

(dg) Während der Aktion „Lebendiges Adventsfenster“ gibt es in der Pfarreiengemeinschaft Heusweiler elf Treffen an hübsch hergerichteten Orten. Die Adventsfenster stehen für Offenheit statt geschlossene Rollladen, für Licht statt Dunkelheit und für Gemeinschaft statt Einsamkeit. Familie Ney aus Eiweiler eröffnete die Aktion am Nikolausabend. Eine besondere Aktion war am Nikolaustag bei Familie Ziegler in Wahlschied. Dort trafen sich rund 50 Männer, Frauen und Kinder im historischen Stall des 1754 erbauten, ehemaligen Wahlschieder Schulhauses. „Wir haben 2010 bei mir zu Hause begonnen und führen das seither an verschiedenen Orten fort“, sagt Catherine Pörtner. Das Haus Ziegler in der Friedhofsstraße sorge für die richtige Stimmung im Advent. „Wo sonst gibt es einen so schönen Stall mit Schafen und Rindern?“ Marie-Luise Ziegler und Ehemann Albert machen zum dritten Mal mit – einschließlich ihrer Familie und vielen Freunden aus der Nachbarschaft. So half Andrea Bortscheller beim Backen, Inge Reuter unterstützte die Familie beim Schmalzbrote schmieren. „Für Vegetarier schmieren wir Tomatenbrote“, sagte Reuter. Die Männer um Albert Ziegler und Heinz Friedrich schmückten die Scheune, bereiteten Punsch und Glühwein zu und zündeten die von einer Nachbarin bereitgestellten Feuerkörbe an. Der zehnjährige Elias half, den Stall vorzubereiten. „Er ist einfach vorbeigekommen und hat gefragt, ob er helfen kann“, sagte Marie-Luise Ziegler.