Ortsrat Wahlschied wird massiv mit Forderung nach Kita : Neue Kindertagesstätte an der Kulturhalle?

Jenny Fahrenkamp Foto: Fred Kiefer

Wahlschied Nach dem Motto „Wahlschied first“ plädiert der Ortsrat vehement für eine neue Kita. Gemeinde Heusweiler verfolgt andere Pläne.

Einstimmig fordert der Wahlschieder Ortsrat die Heusweiler Gemeindeverwaltung dazu auf, eine neue Kindertagesstätte in Wahlschied zu bauen. Der Neubau solle auf dem Gelände der Sport- und Kulturhalle entstehen, in Modulbauweise und soll für mindestens fünf Gruppen – zwei Regel- und drei Krippengruppen – ausreichend sein. Und er solle auf mindestens sieben Gruppen erweiterbar sein.

Im kommenden Jahr sollen die Planungen beginnen, im Jahr 2022 soll der Neubau fertig sein, fordert der Ortsrat. Und er betont, dass es keine Bitte, sondern eine Forderung ist. Den Antrag dazu hatte die SPD gestellt. Ihre Sprecherin, Jenny Fahrenkamp, erinnerte daran, dass der Ortsrat bereits im Oktober 2019 beantragt hatte, die bestehende Kita in der Vorstadtstraße auszubauen. Der Antrag sei aber weder im Heusweiler Gemeinderat noch in den Ausschüssen auf die Tagesordnung gesetzt worden. „Dabei ist der Bedarf an Kitaplätzen in Wahlschied sehr hoch“, meint Fahrenkamp.

Weil die Gemeindeverwaltung auf den Antrag zur Kita-Erweiterung nicht reagiert habe, fordere man jetzt den Neubau einer Kita an der Sport- und Kulturhalle, sagte Ortsvorsteher Reiner Zimmer (SPD). Zudem sei die „Bring- und Abholsituation“ für die Kinder an der Sport- und Kulturhalle deutlich entspannter, als in der Vorstadtstraße. Und die Kinder könnten die Sport- und Kulturhalle bei Bedarf sogar mit nutzen.

Das Kitagelände in der Vorstadtstraße, das die Gemeinde Heusweiler zwischenzeitlich von der evangelischen Kirchengemeinde erworben hat, könne man „für andere Dinge nutzen“, sagt Ortsvorsteher Reiner Zimmer.

Jörg Schwindling Foto: dg Foto: dg

Reiner Zimmer Foto: Fred Kiefer