Vandalismus und Erregung öffentlichen Ärgernisses Ekel-Verhalten und die Rechtslage

Heusweiler · Vandalismus in und an Toilettenhäuschen, Notdurft verrichten in der Öffentlichkeit: Zu den Straftaten, die hier – zumindest theoretisch – verfolgt werden könnten, gehören Sachbeschädigung, Diebstahl und Vandalismus, zu den Ordnungswidrigkeiten gehören etwa illegale Müllentsorgung, Erregung öffentlichen Ärgernisses und Verrichtung der Notdurft in der Öffentlichkeit, was tatsächlich gesetzlich untersagt ist und auch für das Urinieren gilt.

17.11.2023 , 13:46 Uhr

Foto: dpa/Uli Deck

So gesehen gibt es Möglichkeiten, das unschöne Geschehen in und an den Toiletten des Autobahnrastplatzes Kutzhof zu ahnden. Die Autobahn GmbH selbst ist allerdings keine Strafverfolgungsbehörde. „Maßnahmen, die die Autobahn GmbH gegen Menschen ergreifen könnte, die ihre Notdurft sogar ‚mitten auf der Straße’ verrichten,“ so Klaus Kosok von der Autobahn GmbH, „sind weder rechtlich möglich noch tatsächlich umsetzbar. Unser Betriebsdienst beschränkt sich auf die Beseitigung von Missständen auf unseren eigenen Liegenschaften.“