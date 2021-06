Was blüht denn da in Heusweiler? : Ungewöhnlicher Gast vom Mittelmeer

Drachenwurz - Mittelmeerpflanze in Heusweiler Foto: Günter Endres

Heusweiler Wo kommt der denn her? Den „Gemeinen Drachenwurz“ findet man in der Regel im Mittelmeerraum, insbesondere auf den Inseln Korsika und Sardinien, aber auch in Italien und Sizilien. Volker Leinenbach aus Heusweiler und Günter Endres aus Riegelsberg machten uns darauf aufmerksam, dass ein kräftiges Exemplar auch in Heusweiler steht – im Vorgarten von Volker Leinenbach.

Das Kuriose daran: die Pflanze steht seit etwa drei Jahren in besagtem Vorgarten, aber niemand weiß, wie sie dahin gekommen ist. Vielleicht lässt da der Klimawandel grüßen. Günter Endres erklärt: „Das besondere an diesem Drachenwurz ist, dass er nach der Öffnung des Kolbens eine braun-rötliche Farbe zeigt – und einen stinkenden Aasgeruch hervorbringt.“ Der Geruch dient gewissermaßen als „Parfüm“, denn er lockt Insekten an.

Eigentlich fndet man den Drachenwurz am Mittelmeer – der hier steht aber in Heusweiler. Foto: Günter Endres