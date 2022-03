Motoröl auf Straße und im Erdreich : Unfall mit Sattelzug, A8 bei Heusweiler komplett gesperrt

Weil der Fahrer geblendet war, knallte sein Sattelschlepper gegen eine Findling.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug ist es am Donnerstagabend kurz vor 20.30 Uhr auf der Autobahn 8 in Höhe des Rastplatzes Kutzhof gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte der 65-jährige Fahrer mit dem Sattelzug vom Rastplatz auf die Autobahn in Richtung Saarlouis auffahren. Dabei, so erklärte er gegenüber der Polizei, wurde er durch ein Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn derart geblendet, dass er mit dem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Leitpfosten sowie einen Findling stieß. Durch den Aufprall auf den Findling wurde der Motor der Zugmaschine so stark beschädigt, dass das komplette Motoröl auf die Fahrbahn und in das benachbarte Erdreich auslief. Durch die Bergung des Sattelzugs und wegen der Reinigungsarbeiten musste die Fahrtrichtung Saarlouis der A8 voll gesperrt werden. Die Vollsperrung konnte erst gegen 2.30 Uhr aufgehoben werden.