Hinweis für Verkehrsteilnehmer : Sperrung und Umleitung wegen Baum-Arbeiten

(red) Die Höhenstraße in Heusweiler ist bis Mittwoch, 26. Februar, nach Hausnummer 9 bis zur Einmündung der L 339 wegen Baumschnittarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist von der L 339 kommend über die Kirchenstraße, Einmündung Am Matzenberg, in Reisbach ausgeschildert, teilte die Gemeindeverwaltung mit.