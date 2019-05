Es ist entschieden : Sieben Ortsratswahlen in Heusweiler

Info

In der Mehrzahl der sieben Heusweiler Ortsräte machen die größeren Parteien die Sitzverteilung unter sich aus. Hintergrund: 2013 hatte der Heusweiler Gemeinderat entschieden, dass die Zahl der Sitze in den Ortsräten auf das Mindestmaß reduziert wird, was bei der Kommunalwahl 2014 auch umgesetzt wurde. Die kleine Anzahl an Sitzen brachte es aber mit sich, dass in Ortsräten mit nur noch sieben Sitzen selbst ein Stimm-Anteil von zehn Prozent nicht mehr für einen Sitz im Ortsrat reichte. Der Ortsrat Heusweiler hat seit 2014 neun Sitze (vor 2014: zwölf), die Ortsräte aller anderen Heusweiler Ortsteile haben dagegen nur sieben Sitze. Vor 2014 hatten die Ortsräte in Holz und Eiweiler noch elf Sitze gehabt, in Kutzhof zehn, in Wahlschied, Niedersalbach und Obersalbach jeweils neun Sitze.