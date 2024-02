Volleyball TV Walpershofen „blockt wie die Weltmeister“

Dank des Sieges kann der TV Walpershofen den Ligaverbleib nun aus eigener Kraft perfekt machen. Der Aufsteiger liegt zwar weiter auf Rang neun, der ein möglicher Abstiegsplatz ist. Allerdings haben die Saarländer eine Partie weniger absolviert als die meisten Konkurrenten, die knapp vor ihnen liegen. An diesem Samstag um 18 Uhr steht in der Halle der Friedrich-Schiller-Schule in Heusweiler das vorletzte Heimspiel der Saison an. Gegner ist der TSV Speyer, der als Tabellensechster zwei Punkte mehr hat.