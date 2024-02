Volleyball „Und was danach kommt? Keine Ahnung“

Als ihre Mitspielerinnen am Mittwochmorgen gerade in einen neuen Arbeitstag starteten, war Devin Corah auf dem Weg zum Flughafen. Im kanadischen Toronto trat der Winter-Neuzugang des TV Holz die knapp 6500 Kilometer lange Reise an, um rechtzeitig zum Doppelspieltag des Volleyball-Zweitligisten wieder im Saarland zu sein. Der Doppelspieltag ist der Auftakt für vier Heimspiele in Serie. An diesem Samstag um 19 Uhr empfängt der TV Holz an der Sportschule in Saarbrücken den Tabellenvorletzten TSV TB München zu einem wichtigen Kellerduell. Tags darauf ist um 16 Uhr der auf Rang sechs liegende VC Wiesbaden II zu Gast beim Drittletzten der Tabelle.